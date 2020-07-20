Любой сложности работы на Битрикс

Коротко о нас: Команда специалистов с более чем 10 летнем стажем, по разработкам, доработкам и обслуживанию сайтов на 1С Битрикс, а также Битрикс 24 и Битрикс Корпоративный портал.

Работаем с 2007 года, есть все сертификаты, качественный код, более 40 отзывов, более 12к рейтинг, вхожу в ТОП фрилансером по работам с 1С и доработкам сайта.

Оказываем любые другие работы по Битрикс полный перечень, а так же портфолио, отзывы, сертификаты можно посмотреть на FL - https://www.fl.ru/users/helpbitrix/

Примерный прайс на популярные услуги на базе CMS Битрикc:

Доработки на базе 1С Битрикс от 3 т.р

Доработки на базе Битрикс 24 и Битрикс КП от 6 т.р

Разработка сайтов под ключ на основе решений от 35 т.р Интеграция верстки магазинов – от 70 т.р

Интеграция корпоративных визиток – от 45 т.р

Разработка с нуля сайтов под ключ (прототипы,дизайн,верстка,программирование) от 180 т.р

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Контакты:

Skype: helpbitrix Telegram:@cprubyx илиЛС