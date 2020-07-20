Битрикс 24 и Битрикс КП

Коротко о нас: Команда специалистов с более чем 10 летнем стажем, по работе с Битрикс и Битрикс 24 (КП).

Сотни бизнес-процессов, включая сложно технические с применением веб-хуков. Собственные разработки локальных приложений, по желанию можем и м.плейс установщики абоненки и др. Тысячи доработок, кастомные отчеты, создание систем прав, автогенерации счетов, квитанций, интеграции с любыми банками в реальном времени проверка оплаты счетов, интеграция с 1с, REST API для облака и даже есть опыт в интеграции нового дизайна в Коробку.

Оказываем любые другие работы по Битрикс полный перечень, а так же портфолио, отзывы, сертификаты можно посмотреть на FL - https://www.fl.ru/users/helpbitrix/

Примерный прайс на услуги работы с Битрикс 24:

Бизнес-процессы – от 30 т.р

Кастомные отчеты – от 15 т.р

Приложение локальные или public – от 50 т.р

Доработки коробок любой сложности от 5 т.р

Спасибо что дочитали, обращайтесь.

Контакты:

Skype: helpbitrix Telegram:@cprubyx или ЛС