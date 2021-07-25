Simple Angular Todo list

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Приложение представляет собой Todo list
Есть возможность добавить, удалить и редактировать задачу, отметить одну, несколько или все сразу как выполненные.
Так же в приложении отображается текущая дата и время, а так же количество невыполненных задач
Использованные технологии: Angular, TypeScript, HTML5, CSS3, LocalStorage