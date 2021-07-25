Simple Angular Todo list

Приложение представляет собой Todo list

Есть возможность добавить, удалить и редактировать задачу, отметить одну, несколько или все сразу как выполненные.

Так же в приложении отображается текущая дата и время, а так же количество невыполненных задач

Использованные технологии: Angular, TypeScript, HTML5, CSS3, LocalStorage

Deploy: https://angular-todo-list-2021.netlify.app/