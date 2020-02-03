Создание калькулятора на Bitrix

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-Калькулятор без дизайна и внешнего вида
-Калькулятор состоит из 3 расчетных окон(подкалькуляторов), в которые вносились разные параметры и соответственно получался разный результат.
-Создавался на языках JavaScript и HTML на движке Bitrix.
-Первые 3 кнопки нужны для переключения между расчетными окнами.
-Расчет производится без перезагрузки страницы