Создание каталог фирм и организаций

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10 лет назад
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  • Внесение в каталог новых записей (информации об организации), только для зарегистрированных пользователей с последующей модерацией и разрешением на публикацию
  • Редактирование существующих записей, только для владельцев записей и администраторов/модераторов
  • Поиск по любому из полей (название, адрес, вид деятельности и т.д.) с выводом результатов поиска
  • Просмотр и распечатку информации об организации (исключая служебную информацию)
  • Рубрикатор\Каталог компаний (модуль)
  • Яндекс карта с метками
Степень участия: Программирование

CMS/Фреймворк: Joomla 3.3.6 + Mosets Tree 3.3.5

Дата реализации: 15.08.2015

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