Создание каталог фирм и организаций

- Внесение в каталог новых записей (информации об организации), только для зарегистрированных пользователей с последующей модерацией и разрешением на публикацию
- Редактирование существующих записей, только для владельцев записей и администраторов/модераторов
- Поиск по любому из полей (название, адрес, вид деятельности и т.д.) с выводом результатов поиска
- Просмотр и распечатку информации об организации (исключая служебную информацию)
- Рубрикатор\Каталог компаний (модуль)
- Яндекс карта с метками
CMS/Фреймворк: Joomla 3.3.6 + Mosets Tree 3.3.5
Дата реализации: 15.08.2015
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