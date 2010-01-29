Страховые калькуляторы - КАСКО, ОСАГО, и тд.
Веб-программирование
Добавлена201 просмотр
14 лет назад
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http://www.megarussd.com/ensurance-new/kasko.html
Калькуляторы online:
- КАСКО
- ОСАГО
- имущество
- отвественность
- туризм
Сделано все на JS.
Коэффициенты загружались через Excel - PHP - MySQL связку.
Как показала практика, делать так сложно не было смысла, лучше было хранить просто в txt.