Страховые калькуляторы - КАСКО, ОСАГО, и тд.

http://www.megarussd.com/ensurance-new/kasko.html

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Сделано все на JS.

Коэффициенты загружались через Excel - PHP - MySQL связку.

Как показала практика, делать так сложно не было смысла, лучше было хранить просто в txt.