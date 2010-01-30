Скрипты для корпоративного хранилища МТС

Смысл задачи был в создании системы для поддержки справочников, заполняемых бухгалтерами в екселе и последующая выгрузка данных в корпоративный портал:

- Бухгалтер выбирал параметры справочника на сайте (SAS Portal)

- Открывался компонент с Excel

- Подгружались необходимые данные с портала (JSP)

- Редактировались эти данные, добавлялись, удалялись и загружались обратно в портал посредством VBA и JSP

- Происходила дополнительная валидация данных и загрузка в портал посредством механизма написанного на SAS

- В базе обновлялись данные

- Также было возможность редактировать эти данные сразу на сайте (JSP и AJAX)