Скрипты для корпоративного хранилища МТС
Веб-программирование
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14 лет назад
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Смысл задачи был в создании системы для поддержки справочников, заполняемых бухгалтерами в екселе и последующая выгрузка данных в корпоративный портал:
- Бухгалтер выбирал параметры справочника на сайте (SAS Portal)
- Открывался компонент с Excel
- Подгружались необходимые данные с портала (JSP)
- Редактировались эти данные, добавлялись, удалялись и загружались обратно в портал посредством VBA и JSP
- Происходила дополнительная валидация данных и загрузка в портал посредством механизма написанного на SAS
- В базе обновлялись данные
- Также было возможность редактировать эти данные сразу на сайте (JSP и AJAX)