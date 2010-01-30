Разработка новой функциональности для SAS Portal
Веб-программирование
Добавлена194 просмотра
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задач различных было много - отчеты, справочники, борьба с мошенничеством и тд.
Если кому-то интересно, могу в личной переписке рассказать подробности.
Технологии:
- SAS (кто еще умеет писать на этом языке? ))
- Java, JSP, JS
- Oracle
- VBA