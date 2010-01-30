Разработка новой функциональности для SAS Portal

Задач различных было много - отчеты, справочники, борьба с мошенничеством и тд.

Если кому-то интересно, могу в личной переписке рассказать подробности.

Технологии:

- SAS (кто еще умеет писать на этом языке? ))

- Java, JSP, JS

- Oracle

- VBA