Страница открытия для сайта ensel.ru

http://ensel.ru

На странице имеется обратный отсчёт до открытия сайта.

А также ajax форма подписки, на уведомление о открытие магазина.

+ Ко всему этому была написана мини-админка, в которой можно просмотреть всех подписчиков,

а также создать html письмо, дабы разослать его на e-mail адреса пожелавших узнать о новом сайте.