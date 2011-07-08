Страница открытия для сайта ensel.ru
Веб-программирование
Добавлена284 просмотра
12 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На странице имеется обратный отсчёт до открытия сайта.
А также ajax форма подписки, на уведомление о открытие магазина.
+ Ко всему этому была написана мини-админка, в которой можно просмотреть всех подписчиков,
а также создать html письмо, дабы разослать его на e-mail адреса пожелавших узнать о новом сайте.