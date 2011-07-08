Всплывающее окошко (pop-up) + Опросник
Веб-программирование
Добавлена381 просмотр
12 лет назад
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Вначале было выполнено всплывающее окно (pop-up), в которое можно вставлять любой html, css, js код
После был разработан ajax опросник с проверкой по IP и мини-админкой, вставший в это окошко.
В админке опросника можно редактировать опрос, смотреть результат, и просматривать список
проголосовавших в формате IP - За Что - время. Планируется усовершенствование.