Всплывающее окошко (pop-up) + Опросник

Веб-программирование
Добавлена
12 лет назад
381 просмотр
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Вначале было выполнено всплывающее окно (pop-up), в которое можно вставлять любой html, css, js код

После был разработан ajax опросник с проверкой по IP и мини-админкой, вставший в это окошко.

В админке опросника можно редактировать опрос, смотреть результат, и просматривать список

проголосовавших в формате IP - За Что - время. Планируется усовершенствование.