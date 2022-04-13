To do list

Добавлена
3 года назад
23 просмотра
mobile main.png
mobile signup form.png
mobile cards.png
desctop main.png
desktop login form.png
desktop create task.png
desktop cards with pop-up.png

Custom to do list 

Использованные технологии:

  • HTML
  • SCSS/CSS
  • JS
  • EXPRESS JS
  • JWT
  • MONGO DB
  • Adaptive layout

Функции:

  • Вход и Регистрация
  • Добавление карточек
  • Отметка выполненных заданий
  • Удаление карточки
  • Хранение в базе данных
  • JWT
  • Pop up
GitHub - Код

Git pages -  Страница

CSSGitHTMLJavaScriptSCSS