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To do list
Веб-программирование
Добавлена
3 года назад
23 просмотра
1920x910
61 КБ
1920x910
29 КБ
1920x913
54 КБ
1920x912
59 КБ
Custom to do list
Использованные технологии:
HTML
SCSS/CSS
JS
EXPRESS JS
JWT
MONGO DB
Adaptive layout
Функции:
Вход и Регистрация
Добавление карточек
Отметка выполненных заданий
Удаление карточки
Хранение в базе данных
JWT
Pop up
GitHub -
Код
Git pages -
Страница
CSS
Git
HTML
JavaScript
SCSS
Дмитро Фещенко
FeshchenkoD
Был
3 года назад
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