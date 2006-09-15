-Lion-

Гость -Lion-

 
44 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Сделать описание программы

    Программа Universal Document Converter (http://ru.print-driver.com/) - конвертирует документы любых типов в PDF, Tiff, Jpeg и т.п. Существующее описание на сайте не достаточно "прозрачное". Пользователям зачасту сложно сразу понять что программа делает, для чего нужна и чем ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • Задание для специалиста Bitrix / PHP

    Есть сайт на Битриксе, развернутый на демо-версии на локальном сервере. Нужно: доделать некоторые моменты и повторить (опубликовать) сайт на полной версии на рабочем сервере. Доделки: "прикрутить" стандартный форум, реализовать логику службы поддержки (тикеты), доделать функциональные PHP ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сделать модуль для Битрикса

    нужно реализовать раздел FAQ настраиваимыми модулями на основе инфоблоков Битрикса. Пример: http://www.bitrixsoft.ru/support/faq/index.php - есть скрипты для конкретно этой реализации от самого Битрикса. Нужно: 1. Сделать структурный список линков разделов, с раскрывающимися (JavaScript?) подразделами и списком топиков со ...

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта программного продукта

    $1000

    Требуется сделать дизайн сайта программы Universal Document Converter (http://print-driver.com/). Основные требования, цели, аудитория и разделы сайта описаны в прикрепленном документе. Для участия в конкурсе необходимо представить макет главной страницы (описание содержимого есть в ТЗ, текстовое наполнение ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад