Программа Universal Document Converter (http://ru.print-driver.com/) - конвертирует документы любых типов в PDF, Tiff, Jpeg и т.п. Существующее описание на сайте не достаточно "прозрачное". Пользователям зачасту сложно сразу понять что программа делает, для чего нужна и чем ...
- Копирайтинг2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
Есть сайт на Битриксе, развернутый на демо-версии на локальном сервере. Нужно: доделать некоторые моменты и повторить (опубликовать) сайт на полной версии на рабочем сервере. Доделки: "прикрутить" стандартный форум, реализовать логику службы поддержки (тикеты), доделать функциональные PHP ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
нужно реализовать раздел FAQ настраиваимыми модулями на основе инфоблоков Битрикса. Пример: http://www.bitrixsoft.ru/support/faq/index.php - есть скрипты для конкретно этой реализации от самого Битрикса. Нужно: 1. Сделать структурный список линков разделов, с раскрывающимися (JavaScript?) подразделами и списком топиков со ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуется сделать дизайн сайта программы Universal Document Converter (http://print-driver.com/). Основные требования, цели, аудитория и разделы сайта описаны в прикрепленном документе. Для участия в конкурсе необходимо представить макет главной страницы (описание содержимого есть в ТЗ, текстовое наполнение ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад