нужно реализовать раздел FAQ настраиваимыми модулями на основе инфоблоков Битрикса. Пример: http://www.bitrixsoft.ru/support/faq/index.php - есть скрипты для конкретно этой реализации от самого Битрикса. Нужно: 1. Сделать структурный список линков разделов, с раскрывающимися (JavaScript?) подразделами и списком топиков со ...