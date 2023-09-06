Меня зовут Лера и я помогу тебе создать чертеж, презентацию или портфолио
Я являюсь студентом по специальности дизайн интерьера. Владею такими программами как AutoCAD, 3Ds max, Photoshop, Procreate.
Могу помочь тебе (если ты учишься на архитектурном) сделать чертежи и планы
Также возьмусь за работу оформления визиток, этикеток, презентаций и эстетичного портфолио.
🌼🌼🌼
78765781
Портфолио
- Планировка размещения строительных объектовнет просмотров
- Личное резюме1 просмотр
- Презнтация на тему Натуральный паркетнет просмотров
- Технический альбом AutoCAD2 просмотра