Меня зовут Лера и я помогу тебе создать чертеж, презентацию или портфолио

Я являюсь студентом по специальности дизайн интерьера. Владею такими программами как AutoCAD, 3Ds max, Photoshop, Procreate.

Могу помочь тебе (если ты учишься на архитектурном) сделать чертежи и планы

Также возьмусь за работу оформления визиток, этикеток, презентаций и эстетичного портфолио.

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78765781