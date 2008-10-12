Сайт - каталог радиостанций. Сейчас все станции работают через стандартный Windows Media Player. Хочу иметь возможность выводить на страницах другой плеер, например, этот http://blog.codingexpert.de/?p=66 Версия Joomla 1.0.12.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо вести блог о различных партнерских программах - добавлять описания, новости (копирайт / рерайт). Знание WP обязательно!! Очевидно потребуется регистрироваться в каждой ПП. Оплата не по кол-ву знаков (считать никто не будет), а за пост (новость).Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
На сайт посвященный сериалам требуется постер-рерайтер. Сайт работает на WP - элементарное знание этого движка обязательно. Требуется ежедневное наполнение тематическими новостями (не описания фильмов/сериалов). Новость должна быть оптимизирована и содержать минимум одну картинку (примеры в личку). В день ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужен плагин выполняющий парсинг рейтинга фильма по ссылке imdb. Суть можно тут посмотреть ttp://torrents.net.ua/imdb/ Рейтинг должен добавляться при публикации записи. Т.е. в редакторе в отдельное поле вводиться ссылка - на сайте появляется картинка.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Надо поднять тиц с 0 до 50 в 1 ап для сайта (урл заинтересовавшимся) 1. без месячных платежей 2. только белые методы 3. интересует постоянное сотрудничествоПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $15
Нужно установить парсер для вывода фото из ТОП-100 mamba.ru с некоторой дополнительной информацией. Партнерка дает универсальные шаблоны парсеров и мне нужно просто на пальцах показать что куда всунуть.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад