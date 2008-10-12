2887214

Andrei Lukashevich 2887214

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Установить на сайт (Joomla) внешний плеер

    Сайт - каталог радиостанций. Сейчас все станции работают через стандартный Windows Media Player. Хочу иметь возможность выводить на страницах другой плеер, например, этот http://blog.codingexpert.de/?p=66 Версия Joomla 1.0.12.

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ведение сайта о партнерских программах

    Необходимо вести блог о различных партнерских программах - добавлять описания, новости (копирайт / рерайт). Знание WP обязательно!! Очевидно потребуется регистрироваться в каждой ПП. Оплата не по кол-ву знаков (считать никто не будет), а за пост (новость).

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение сайта / рерайт

    $50

    На сайт посвященный сериалам требуется постер-рерайтер. Сайт работает на WP - элементарное знание этого движка обязательно. Требуется ежедневное наполнение тематическими новостями (не описания фильмов/сериалов). Новость должна быть оптимизирована и содержать минимум одну картинку (примеры в личку). В день ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Плагин WP "Рейтинг IMDB"

    Нужен плагин выполняющий парсинг рейтинга фильма по ссылке imdb. Суть можно тут посмотреть ttp://torrents.net.ua/imdb/ Рейтинг должен добавляться при публикации записи. Т.е. в редакторе в отдельное поле вводиться ссылка - на сайте появляется картинка.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поднять ТИЦ

    Надо поднять тиц с 0 до 50 в 1 ап для сайта (урл заинтересовавшимся) 1. без месячных платежей 2. только белые методы 3. интересует постоянное сотрудничество

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Парсер xml Mamba

    $15

    Нужно установить парсер для вывода фото из ТОП-100 mamba.ru с некоторой дополнительной информацией. Партнерка дает универсальные шаблоны парсеров и мне нужно просто на пальцах показать что куда всунуть.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
tend
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Парсер xml Mamba
Человек надежный и порядочный. Мне даже про оплату не пришлось говорить. Благодарствую!
Выполнил требуемое на отлично и оперативно! За что большое спасибо.
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