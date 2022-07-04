Здравствуйте Программа для ПК(виндовс) Должна брать номера телефона с текстового документа. В текстовом документе находятся только номера с кодом страны. Ибо могут использоваться различные страны. При запуске программы нужно указать путь к текстовому документу где лежат номера. Работать программа ...
- Прикладное ПОнет заявокЗакрытгод назад
Здравствуйте Программа для ПК(виндовс)Должна брать номера телефона с текстового документа. В текстовом документе находятся только номера.При запуске программы нужно указать путь к текстовому документу где лежат номера.Работать программа должна с несколькими окнами сразу. То есть не ...Прикладное ПО5 заявокЗакрытгод назад
Нужна программа на пк которая будет работать с мобильным приложением https://play.google.com/store/apps/details?id=com.huawei.health&hl=uk&gl=US Она должна делать первичную регистрацию: выбирать страну по телефонному коду страны, водить мобильный номер телефона, нажатие на кнопку отправления кода подтверждения и проходить капчу(пазл). После прохода времени ожидания снова ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрытгод назад
Написать скрипт для сайта https://www.okx.com/ Функционал: нажатие на одну и ту же "кнопку"(Повторная отправка смс) с промежутком в 70 сек. Что бы работал в хроме. Запускаться должен через консоль.Веб-программирование11 заявокЗакрытгод назад