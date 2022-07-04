Здравствуйте Программа для ПК(виндовс)Должна брать номера телефона с текстового документа. В текстовом документе находятся только номера.При запуске программы нужно указать путь к текстовому документу где лежат номера.Работать программа должна с несколькими окнами сразу. То есть не ...