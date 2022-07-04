3421

Дмитрий Купрев 3421

 
27 летУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Автокликер

    Здравствуйте  Программа для ПК(виндовс) Должна брать номера телефона с текстового документа. В текстовом документе находятся только номера с кодом страны. Ибо могут использоваться различные страны. При запуске программы нужно указать путь к текстовому документу где лежат номера. Работать программа ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Программа автокликер

    Здравствуйте Программа для ПК(виндовс)Должна брать номера телефона с текстового документа. В текстовом документе находятся только номера.При запуске программы нужно указать путь к текстовому документу где лежат номера.Работать программа должна с несколькими окнами сразу. То есть не ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Программа (автокликер)

    Нужна программа на пк которая будет работать с мобильным приложением https://play.google.com/store/apps/details?id=com.huawei.health&amp;hl=uk&amp;gl=US  Она должна делать первичную регистрацию: выбирать страну по телефонному коду страны, водить мобильный номер телефона, нажатие на кнопку отправления кода подтверждения и проходить капчу(пазл). После прохода времени ожидания снова ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Автокликер

    Написать скрипт для сайта https://www.okx.com/ Функционал: нажатие на одну и ту же "кнопку"(Повторная отправка смс) с промежутком в 70 сек.  Что бы работал в хроме. Запускаться должен через консоль.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    год назад