Нужно сделать вот такой слайдер: http://prntscr.com/61olca (как на kinokrad.net) Движок: DLE 10.2 Указывайте цену и сроки. Оплата по факту.
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Закрыт
10 лет назад
Нужно сделать вот такой слайдер: http://prntscr.com/61olca (как на kinokrad.net) Движок: DLE 10.2 Указывайте цену и сроки. Оплата по факту.
Нужно изменить вид сортировки DLE 10.2, из такой: http://prntscr.com/5zaok0 сделать аналог этой: http://prntscr.com/5zaopp (сайт fs.to) Пишите сразу цену. Оплата после выполнения.