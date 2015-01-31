3GoodWork

Руслан 3GoodWork

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Изменить вид сортировки

    Нужно изменить вид сортировки DLE 10.2, из такой: http://prntscr.com/5zaok0 сделать аналог этой: http://prntscr.com/5zaopp (сайт fs.to) Пишите сразу цену. Оплата после выполнения.

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
2 балла
10 лет назад
Сделать слайдер для сайта
DLE
Работу не оплатил. Не рекомендую!
artyom_v_k
Артём 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$7
2 балла
10 лет назад
Изменить вид сортировки
DLE
оплата была произведена, но к сотрудничеству не рекомендую
порядок
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