Если я взяла Ваше задание, не сомневайтесь в моей компетенции.

Все работы на сайт не выкладываю, основное портфолио тут www.instagram.com/3d_julia/

Доброго времени суток!

Профессионально занимаюсь версткой любой полиграфической продукции - от визиток до книг и журналов.

К работе подхожу серьезно, ответственно, качественно. Имею профильное образование.

Владею программами - Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator.

Сроки и ценовая политика обсуждаются индивидуально.

Оплата

Банковская карта Приват, Ощад

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