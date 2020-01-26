Если я взяла Ваше задание, не сомневайтесь в моей компетенции.
Все работы на сайт не выкладываю, основное портфолио тут www.instagram.com/3d_julia/
Доброго времени суток!
Профессионально занимаюсь версткой любой полиграфической продукции - от визиток до книг и журналов.
К работе подхожу серьезно, ответственно, качественно. Имею профильное образование.
Владею программами - Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator.
Сроки и ценовая политика обсуждаются индивидуально.
Оплата
Банковская карта Приват, Ощад
WebMoney (R, Z, U)
Яндекс-деньги
Верстка полиграфии
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
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