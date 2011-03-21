4583q

Иван 4583q

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Необходимо написать конструктор фасадов

    $100

    Необходимо написать на любом для вас удобном языке конструктор фасад для шкаф купе. Пример: http://fplus.com.ua/catalog/index.php/constructor Цель программки: представить как будет выглядеть ваш будущий шкаф-купе Основные функции: - наличие размера ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Учитель CSS, HTML, но со знанием ucoz

    Мне необходим учитель цсс, аштмл, но на примере моего сайта юкоз! Мне необходим урок с примерами с моего сайта( с параллельной доналадкой дизайна) Прошу поучить меня тк в дальнейшем хочу сам уметь редактировать свой сайт. ...

    CSSHTML
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен редизайн интернет-магазина

    $20

    Нужен полный редизайн интернет-магазина, что-то сверхъестественное не прошу, нужно только сохранить идею и 3 основных цвета(зеленоватый,голубой и оранжевый) shoppp.org

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется копипаст

    $50

    Наполнение контентом нового интернет магазина из старого! Ваши предложения по ценам! Говорю сразу расчитываю на дешево. тк на добавление одной позиции уходит не больше минуты!(проверил на себе)

    Наполнение сайтов26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

sozidai
Антон 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Нужен редизайн интернет-магазина
Хороший заказчик, предоставил подробное ТЗ. Сразу после завершения работы оплатил заказ. Было приятно работать.
Молодец! Учёл всё что я говорил! Получилось очень даже ничего..
Ответный отзыв