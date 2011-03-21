Необходимо написать на любом для вас удобном языке конструктор фасад для шкаф купе. Пример: http://fplus.com.ua/catalog/index.php/constructor Цель программки: представить как будет выглядеть ваш будущий шкаф-купе Основные функции: - наличие размера ...
- $100Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Мне необходим учитель цсс, аштмл, но на примере моего сайта юкоз! Мне необходим урок с примерами с моего сайта( с параллельной доналадкой дизайна) Прошу поучить меня тк в дальнейшем хочу сам уметь редактировать свой сайт. ...HTML-верстканет заявокЗакрыт14 лет назад
- $8
Есть дизайн в виде картинки, нужно реализовать на юкоз сайте!Прочеенет заявокЗакрыт14 лет назад
Не могу на своём юкоз сайте сделать чтоб вместо стандартной "No image yet" появлялась моя картинка. Сайт shoppp.orgДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $20
Нужен полный редизайн интернет-магазина, что-то сверхъестественное не прошу, нужно только сохранить идею и 3 основных цвета(зеленоватый,голубой и оранжевый) shoppp.orgДизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Наполнение контентом нового интернет магазина из старого! Ваши предложения по ценам! Говорю сразу расчитываю на дешево. тк на добавление одной позиции уходит не больше минуты!(проверил на себе)Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт14 лет назад