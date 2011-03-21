Мне необходим учитель цсс, аштмл, но на примере моего сайта юкоз! Мне необходим урок с примерами с моего сайта( с параллельной доналадкой дизайна) Прошу поучить меня тк в дальнейшем хочу сам уметь редактировать свой сайт. ...