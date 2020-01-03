4ecTep

Дмитрий 4ecTep

 
30 летРоссия/Щёлково
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
WEB Дизайнер

Работаю с web графикой, а именно создаю web дизайны, уникальные логотипы и отдельные части сайтов. Данные виды график выполняются строго в установленные сроки, по низким ценам и в великолепном качестве. Оценить мой уровень вы можете, зайдя в моё портфолио. Желаю удачи и жду ваших заказов!

Портфолио
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Дизайн продукции
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от $20
от 1 дня
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Дизайн сайтов
нет отзывов
от $30
от 2 дней
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Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $8
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
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