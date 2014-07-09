4istoGUN

Антон 4istoGUN

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
skype - nogot_com

Отзывы фрилансеров

newface
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Логотип компании
Четко поставленная задача, был на связи от начала и до конца работы (что очень важно!). Оплата в течении 1 минуты. Рекомендую к сотрудничеству и в свою очередь надеюсь на дальнейшие заказы.
Разработали лого для сайта за 30 мин, исправления без проблем и пререканий. Будем сотрудничать в дальнейшем.
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