Скачать каталог товаров с интернет магазина. На выходе необходимы картинки товаров и .csv файл с структурой.
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