Срочно требуется команда профессионалов для открытия студии по разработке сайтов. Нам требуются: - Дизайнеры - Дизайнеры (Flash) - Web программисты (PHP, AJAX, Flash, JS, mySQL) - SEO оптимизаторы - Специалисты по продвижению - Специалисты по рекламной политике