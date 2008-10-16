Нужно сделать сайт фирмы по организации праздников. Блочная верстка кроссбраузерная Дизайн наподобие: www.radiorecord.ru/vipmix5 только без flash Предложения дополнять вашими набросками.
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Завершен
15 лет назад
Нужно сделать сайт фирмы по организации праздников. Блочная верстка кроссбраузерная Дизайн наподобие: www.radiorecord.ru/vipmix5 только без flash Предложения дополнять вашими набросками.
Срочно требуется команда профессионалов для открытия студии по разработке сайтов. Нам требуются: - Дизайнеры - Дизайнеры (Flash) - Web программисты (PHP, AJAX, Flash, JS, mySQL) - SEO оптимизаторы - Специалисты по продвижению - Специалисты по рекламной политике