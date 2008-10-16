5lim

Георгий Белоцерковский 5lim

 
49 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется команда профессионалов!

    Срочно требуется команда профессионалов для открытия студии по разработке сайтов. Нам требуются: - Дизайнеры - Дизайнеры (Flash) - Web программисты (PHP, AJAX, Flash, JS, mySQL) - SEO оптимизаторы - Специалисты по продвижению - Специалисты по рекламной политике

    PHPMySQLAjaxFlash
    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад