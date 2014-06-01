782828

Юрий 782828

 
46 летРоссия/Киров
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка лендинга в LP-генераторе.

    $50

    Сверстать ЛЕНДИНГ в LP-генераторе. Подключить и чтобы корректно работали все функции LP-генератора. Соблюсти кроссбраузерность (Опера, Хром, Мозилла, Эксплорер)! ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ: ОПЫТ работы в LP-генераторе, быть онлайн, контрольные точки – показывать промежуточные результаты, поправки. ...

    Верстка лендинга
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад