Сверстать ЛЕНДИНГ в LP-генераторе. Подключить и чтобы корректно работали все функции LP-генератора. Соблюсти кроссбраузерность (Опера, Хром, Мозилла, Эксплорер)! ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ: ОПЫТ работы в LP-генераторе, быть онлайн, контрольные точки – показывать промежуточные результаты, поправки. ...