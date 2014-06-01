$30
Доделать дизайн Лендинга. Дизайн сделан в psd на 70-80%. Осталось докрутить, сделать правки. Требования: Быть онлайн, оперативность. Опыт, портфолио. Срок 1 день.
Дизайн сайтов12 заявок
Закрыт
10 лет назад
Доделать дизайн Лендинга. Дизайн сделан в psd на 70-80%. Осталось докрутить, сделать правки. Требования: Быть онлайн, оперативность. Опыт, портфолио. Срок 1 день.
Сверстать ЛЕНДИНГ в LP-генераторе. Подключить и чтобы корректно работали все функции LP-генератора. Соблюсти кроссбраузерность (Опера, Хром, Мозилла, Эксплорер)! ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ: ОПЫТ работы в LP-генераторе, быть онлайн, контрольные точки – показывать промежуточные результаты, поправки. ...