Слоганы, Нейминг, Сценарии и Тексты – это МОЕ все! :)

С удовольствием порадуюсь вместе с вами удачному названию, доменному имени, слогану или девизу, которые вы сможете выбрать из разработанных мною специально под ваш проект. А так же порадую своими сценариями, сказками и стихами.

Креатив умноженный на знания психологии и лингвистики – вот то, что я могу вам предложить!

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- Нейминг (создание названий для компаний, фирм, веб-сайтов,а также товаров, услуг и ТМ);

- подбор доменов, заголовков текстов и статей;

- разработка девизов для компаний и слоганов для товаров, рекламных акций и т.п.;

- сценарии видео рекламы или радио ролика;

- сценарии кинофильмов, сериалов и анимационных фильмов;

- легенда для бренда или компании;

- сказки для детей и для взрослых (т.е. самоисполняющиеся сказки).

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ОБО МНЕ:

Профессия: сценарист кино и телевидения

Образование: Высшее

Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (Украина, Киев). Сентябрь 2000 – июнь 2005.

Образовательно-квалификационный уровнь – магистр

«Сценарист кино и телевидения»

Победитель Всеукраинского фестиваля кино и видеофильмов «Відкрита ніч – дубль 8» (номинация "Лучший короткометражный киносценарий", 2004 год).

Член Союза Писателей Украины с 2000 года.

Пишу для взрослых и детей.

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Рабочие аккаунты на других ресурсах:

https://www.free-lance.ru/users/7cvetov

http://freelance.ru/users/cvetov7/

Всегда буду рада вам помочь!

И пусть вам со мною повезет, а мне с вами!