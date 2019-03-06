С удовольствием порадуюсь вместе с вами удачному названию, доменному имени, слогану или девизу, которые вы сможете выбрать из разработанных мною специально под ваш проект. А так же порадую своими сценариями, сказками и стихами.
Креатив умноженный на знания психологии и лингвистики – вот то, что я могу вам предложить!
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- Нейминг (создание названий для компаний, фирм, веб-сайтов,а также товаров, услуг и ТМ);
- подбор доменов, заголовков текстов и статей;
- разработка девизов для компаний и слоганов для товаров, рекламных акций и т.п.;
- сценарии видео рекламы или радио ролика;
- сценарии кинофильмов, сериалов и анимационных фильмов;
- легенда для бренда или компании;
- сказки для детей и для взрослых (т.е. самоисполняющиеся сказки).
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ОБО МНЕ:
Профессия: сценарист кино и телевидения
Образование: Высшее
Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (Украина, Киев). Сентябрь 2000 – июнь 2005.
Образовательно-квалификационный уровнь – магистр
«Сценарист кино и телевидения»
Победитель Всеукраинского фестиваля кино и видеофильмов «Відкрита ніч – дубль 8» (номинация "Лучший короткометражный киносценарий", 2004 год).
Член Союза Писателей Украины с 2000 года.
Пишу для взрослых и детей.
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Рабочие аккаунты на других ресурсах:
https://www.free-lance.ru/users/7cvetov
http://freelance.ru/users/cvetov7/
Всегда буду рада вам помочь!
И пусть вам со мною повезет, а мне с вами!
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