-технический аудит сайта -seo аудит
- Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
[u]Цель продвижения:[/u] -увеличение числа продаж,конверсии -увеличение целевого трафика [u]Требования:[/u] - полная внутренняя оптимизация сайта - сборка базового и расширенного семантических ядер; - заполнение теги title и заголовки h1-h6 ,мета-тегов keywords и description - вывод сайта в топ (учитывая обновления поисковых алгоритмов)(контекстная реклама не интересует) - использование современных методов ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт8 лет назад
[u]Цель продвижения:[/u] -увеличение числа продаж,конверсии -увеличение целевого трафика [u]Требования:[/u] - полная внутренняя оптимизация сайта - сборка базового и расширенного семантических ядер; - заполнение теги title и заголовки h1-h6 ,мета-тегов keywords и description - вывод сайта в топ (учитывая обновления поисковых алгоритмов)(контекстная реклама не интересует) - использование современных методов ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Цель продвижения: -увеличение числа продаж,конверсии -увеличение целевого трафика Требования: - полная внутренняя оптимизация сайта - сборка семантического ядра - вывод сайта в топ на основе семант. (контекстная реклама не интересует) – использование современных методов продвижения(учитывая обновления поисковых алгоритмов) - Если ссылки, то только ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт8 лет назад