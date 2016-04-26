Цель продвижения: -увеличение числа продаж,конверсии -увеличение целевого трафика Требования: - полная внутренняя оптимизация сайта - сборка семантического ядра - вывод сайта в топ на основе семант. (контекстная реклама не интересует) – использование современных методов продвижения(учитывая обновления поисковых алгоритмов) - Если ссылки, то только ...