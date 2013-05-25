РЕЗЮМЕ
Ф.И.О.:
Колодезный Антон Вадимович
Дата рождения:
5 марта 1989 года
Контактная информация:
E-mail: [email protected]
ICQ: 592-757-737
Цель:
Соискание вакансии в сфере 3D графики (моделирование, наложение текстур и материалов, визуализация и конечная пост-обработка).
Образование:
Среднее (Профессиональное училище №6 г. Белгорода).
В данный момент обучаюсь в Белгородском Государственном Технологическом Университете им. В.Г. Шухова.
Также оканчивал компьютерные курсы.
Опыт работы:
Около двух лет занимаюсь удаленной работой.
Профессиональные навыки:
Знание программ 3ds max (моделирование, текстурирование, визуализация); Photoshop (конечная пост-обработка); VRay, Mental Ray (визуализация).
Знание иностранных языков:
Английский (среднее знание)
Дополнительная информация:
Проживаю в Белгороде, возможно удаленное сотрудничество и переезд в другой город.
Мой адрес Вконтакте: http://vkontakte.ru/kolodeznyy89
С уважением, Антон Колодезный.
- Artega GT364 просмотра
- Гирлянда356 просмотров
- Наручные часы424 просмотра
- Nokia C5 (вид 2)448 просмотров
- Тумбочка322 просмотра
- Компьютерный стол392 просмотра
- Шкаф295 просмотров
- Кровать322 просмотра
- Ауди ТТ445 просмотров
- Настойка календулы716 просмотров
- Sony Ericsson K530i695 просмотров
- Будущая комната моей девушки598 просмотров