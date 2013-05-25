Моделирование ЛЮБОЙ сложности,текстурирование,фотореалистичная визуализация

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Ф.И.О.:

Колодезный Антон Вадимович

Дата рождения:

5 марта 1989 года

Контактная информация:

E-mail: [email protected]

ICQ: 592-757-737

Цель:

Соискание вакансии в сфере 3D графики (моделирование, наложение текстур и материалов, визуализация и конечная пост-обработка).

Образование:

Среднее (Профессиональное училище №6 г. Белгорода).

В данный момент обучаюсь в Белгородском Государственном Технологическом Университете им. В.Г. Шухова.

Также оканчивал компьютерные курсы.

Опыт работы:

Около двух лет занимаюсь удаленной работой.

Профессиональные навыки:

Знание программ 3ds max (моделирование, текстурирование, визуализация); Photoshop (конечная пост-обработка); VRay, Mental Ray (визуализация).

Знание иностранных языков:

Английский (среднее знание)

Дополнительная информация:

Проживаю в Белгороде, возможно удаленное сотрудничество и переезд в другой город.

Мой адрес Вконтакте: http://vkontakte.ru/kolodeznyy89

С уважением, Антон Колодезный.