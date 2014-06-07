AIT_Kiev

Юлия AIT_Kiev

 
32 годаУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Advanced International Translations

Advanced International Translations - украинский лидер по локализации программного обеспечения и переводу технической документации. Мы работаем исключительно в области программных продуктов и телекоммуникаций с 1998 года. Мы постоянно растем и регулярно производим дополнительный набор высококлассных специалистов в наши команды штатных и внештатных переводчиков. Одновременно увеличивается и команда менеджеров переводческих проектов.

  • Англо-русский художественный перевод

    Компания Advanced International Translations приглашает к участию в разовом проекте по переводу художественных текстов. Требования: - опыт художественного перевода; - знание САТ-инструментов. Для рассмотрения Вашей кандидатуры просим Вас: 1. Отравить резюме с подробным описанием опыта художественного перевода. 2. Указать в ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переводчики с английского на русский и/или украинский (IT тематика)

    Компания Advanced International Translations приглашает к сотрудничеству переводчиков с английского на русский (украинский), специализирующихся на тематике IT. Мы ожидаем, что Вы имеете успешный опыт перевода с английского на русский и/или украинский (тематика IT), владеете САТ-инструментами, имеете ...

    Переводы25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод с английского на русский (автомобильная тематика)

    Необходимо выполнить перевод с английского на русский по следующим тематикам: - перевод по автомобильной тематике; - перевод системы автоматизации производства. Требования: - перевод с идеальным качеством с английского на русский; - опыт перевода программ управления проектами ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Толковый удаленный специалист техподдержки

    Требуется удаленный специалист технической поддержки (гибкий график). О Вас: 1) Fluent English 2) Разбираетесь в ПО 3) Готовы разбираться в проблемах, выискывая решение в самой программе, в knowledge base, документации, Интернете, а если не найдете... ...

    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переводчик англ-рус, разбирающийся в винах

    Требуется переводчик с английского на русский с опытом переводов на винную тематику, либо человек, хорошо разбирающийся в винах. Требования: -знание Традоса -отличное знание вин Указывайте, пожалуйста, Ваши расценки за слово в центах при подаче заявки.

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Локализация крупной социальной сети (англ-укр)

    Требуются переводчики с английского на украинский для участия в проекте по локализации крупной социальной сети. Требования: - опыт технического перевода и перевода на тематику IT; - отличное знание английского и украинского языков. Для рассмотрения Вашей кандидатуры указывайте, пожалуйста, ...

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Англо-русский перевод (статьи, рецепты)

    Требуются англо-русские переводчики (перевод статей и рецептов). Требования: - знание Традос 7 (Традос 8) либо опыт работы с Xliff Editor- обязательно; - возможность полной занятости до 10 июня – обязательно; - умение читать инструкции и ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Внештатный англо-русский/украинский переводчик

    Компания Advanced International Translations, украинский лидер по локализации программного обеспечения и переводу технической документации, объявляет о наборе внештатных англо-русских и англо-украинских переводчиков. Требования: - отличное знание английского и русского/украинского языков; - желателен опыт технического перевода, а ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад