Advanced International Translations

Advanced International Translations - украинский лидер по локализации программного обеспечения и переводу технической документации. Мы работаем исключительно в области программных продуктов и телекоммуникаций с 1998 года. Мы постоянно растем и регулярно производим дополнительный набор высококлассных специалистов в наши команды штатных и внештатных переводчиков. Одновременно увеличивается и команда менеджеров переводческих проектов.