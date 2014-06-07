Компания Advanced International Translations приглашает к участию в разовом проекте по переводу художественных текстов. Требования: - опыт художественного перевода; - знание САТ-инструментов. Для рассмотрения Вашей кандидатуры просим Вас: 1. Отравить резюме с подробным описанием опыта художественного перевода. 2. Указать в ...
Advanced International Translations - украинский лидер по локализации программного обеспечения и переводу технической документации. Мы работаем исключительно в области программных продуктов и телекоммуникаций с 1998 года. Мы постоянно растем и регулярно производим дополнительный набор высококлассных специалистов в наши команды штатных и внештатных переводчиков. Одновременно увеличивается и команда менеджеров переводческих проектов.
- Переводы9 заявокЗакрыт9 лет назад
Компания Advanced International Translations приглашает к сотрудничеству переводчиков с английского на русский (украинский), специализирующихся на тематике IT. Мы ожидаем, что Вы имеете успешный опыт перевода с английского на русский и/или украинский (тематика IT), владеете САТ-инструментами, имеете ...Переводы25 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо выполнить перевод с английского на русский по следующим тематикам: - перевод по автомобильной тематике; - перевод системы автоматизации производства. Требования: - перевод с идеальным качеством с английского на русский; - опыт перевода программ управления проектами ...Переводы6 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется удаленный специалист технической поддержки (гибкий график). О Вас: 1) Fluent English 2) Разбираетесь в ПО 3) Готовы разбираться в проблемах, выискывая решение в самой программе, в knowledge base, документации, Интернете, а если не найдете... ...Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется переводчик с английского на русский с опытом переводов на винную тематику, либо человек, хорошо разбирающийся в винах. Требования: -знание Традоса -отличное знание вин Указывайте, пожалуйста, Ваши расценки за слово в центах при подаче заявки.Переводы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуются переводчики с английского на русский/украинский на юридическую тематику. Требования: -знание английского, русского/украинского; -знание Trados -опыт перевода на юридическую тематикуПереводы5 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуются переводчики с английского на украинский для участия в проекте по локализации крупной социальной сети. Требования: - опыт технического перевода и перевода на тематику IT; - отличное знание английского и украинского языков. Для рассмотрения Вашей кандидатуры указывайте, пожалуйста, ...Переводы10 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуются англо-русские переводчики (перевод статей и рецептов). Требования: - знание Традос 7 (Традос 8) либо опыт работы с Xliff Editor- обязательно; - возможность полной занятости до 10 июня – обязательно; - умение читать инструкции и ...Переводы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Компания Advanced International Translations, украинский лидер по локализации программного обеспечения и переводу технической документации, объявляет о наборе внештатных англо-русских и англо-украинских переводчиков. Требования: - отличное знание английского и русского/украинского языков; - желателен опыт технического перевода, а ...Переводы8 заявокЗакрыт10 лет назад