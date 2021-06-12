ALEKSANDRPskov

ДИЗАЙНЕР-ПОЛИГРАФИСТ Художественное образование (высшее). Детская художественная школа г. Пскова; 1991-1994 г. - Псковский профессиональный лицей № 14, отделение Декоративно-прикладного искусства; 1995-2001 г. - СПБ, РГПУ имени А. И. Герцена, факультет Изобразительного искусства, кафедра живописи; 2004-2005 г. - брал частные уроки по овладению пакетами графических программ: CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Опыт работы: 2006 г. - Псковский Региональный центр информационных технологий, должность: методист, оформитель учебных материалов; 2007-2009 г. - компания «Газета Наша ТВ Неделя», должность: дизайнер-верстальщик; 2010-2012 г. - рекламно-производственная компания «Сити Псков», должность: дизайнер; с 2013 г. работаю по ИП.