Программист 1с 7.7/ 8, Autocad

Профессиональный опыт.

Июль/2003 - Май/2006 : Глебычевский Керамический Завод. Занимаемая должность: инженер-программист.

Май/2006 – настоящее время: ФГУП «РОСМОРПОРТ». Занимаемая должность: Главный специалист информационно-вычислительного отдела.

Функциональные обязанности:

1.) Разработка и внедрение конфигураций (с нуля), справочников, документов, отчетов, обработок, печатных форм, таблиц и т.д.

2.) Исправление ошибок в типовых конфигурациях и доработка типовых конфигураций. обновление и поддержка, обслуживание сервера 1С.

3.) Установка, настройка, обновление и поддержка типовых конфигураций.

4.) Обслуживание сервера 1С

5.) Диагностика, восстановление и резервирование базы данных, исправление ошибок.

Опыт работы с платформой 1С Предприятие 7.7 – 4 года. Конфигурации: «Торговля и Склад», «Зарплата и Кадры», «Упрощенная Система Налогообложения».

Опыт работы с платформой 1С Предприятие 8.0/8.1 – 1.5 года. Конфигурации: «Бухгалтерия предприятия», «Управление торговлей», «Зарплата и управление персоналом», «Конвертация данных».

Собственные разработки, изобретения, научные труды, публикации, патенты:

Разработка и внедрение конфигурации «Портовые сборы». Используется в нескольких компаниях для расчета портовых сборов, агентского вознаграждения, и прочих услуг.

Работа с программой Аutocad. Проектирование, создание чертежей 2D/3D любой сложности , фотореалистичное тонирование, заполнение текстурами, вывод на печать.