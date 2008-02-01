Разработать простую конфигурацию для расчета портовых сборов на платформе 1С v7.7. Будет один документ куда будут собираться данные из справочников: тип судна, контрагент, валовая вместимость, груз, Порт захода, дата захода и т.д. На основании этих данных ...
Профессиональный опыт.
Июль/2003 - Май/2006 : Глебычевский Керамический Завод. Занимаемая должность: инженер-программист.
Май/2006 – настоящее время: ФГУП «РОСМОРПОРТ». Занимаемая должность: Главный специалист информационно-вычислительного отдела.
Функциональные обязанности:
1.) Разработка и внедрение конфигураций (с нуля), справочников, документов, отчетов, обработок, печатных форм, таблиц и т.д.
2.) Исправление ошибок в типовых конфигурациях и доработка типовых конфигураций. обновление и поддержка, обслуживание сервера 1С.
3.) Установка, настройка, обновление и поддержка типовых конфигураций.
4.) Обслуживание сервера 1С
5.) Диагностика, восстановление и резервирование базы данных, исправление ошибок.
Опыт работы с платформой 1С Предприятие 7.7 – 4 года. Конфигурации: «Торговля и Склад», «Зарплата и Кадры», «Упрощенная Система Налогообложения».
Опыт работы с платформой 1С Предприятие 8.0/8.1 – 1.5 года. Конфигурации: «Бухгалтерия предприятия», «Управление торговлей», «Зарплата и управление персоналом», «Конвертация данных».
Собственные разработки, изобретения, научные труды, публикации, патенты:
Разработка и внедрение конфигурации «Портовые сборы». Используется в нескольких компаниях для расчета портовых сборов, агентского вознаграждения, и прочих услуг.
Работа с программой Аutocad. Проектирование, создание чертежей 2D/3D любой сложности , фотореалистичное тонирование, заполнение текстурами, вывод на печать.
- Прикладное ПО15 заявокЗакрыт16 лет назад