Adis

Елена Царькова Adis

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Раскрутка сайта по продаже земли

    В первой пятерке или на первой странице в Яндексе по запрсам: Земля Земельный участок Покупка земли Продажа земли Земля в Ленинградской области Земельный участок в Ленинградской области Покупка земли в Ленинградской области Продажа земли в Ленинградской области Земля в собственность Инвестиции в землю Загородная недвижимость Продажа земельных ...

    Поисковые системы (SEO)26 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист-верстальщик

    $250

    Местоположение: Россия / Санкт-Петербург Нужно сделать программинг к сайту на подобии www.acron.ru. С учётом того, что нужно будет сделать очень качественную административную зону, чтобы клиент сам смог обновлять контент сайта и с учётом идентичной английской ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
super_p
Павел 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
$50
10 баллов
15 лет назад
Программирование на языке Ruby
Все оплачено в срок, приятно было сотрудничать :)
Павел спасибо за работу! Заказ выполнен профессионально и с огромной скоростью. В будущем будем рады с Вами работать по другим проектам!
Ответный отзыв