Местоположение: Россия / Санкт-Петербург Нужно сделать программинг к сайту на подобии www.acron.ru. С учётом того, что нужно будет сделать очень качественную административную зону, чтобы клиент сам смог обновлять контент сайта и с учётом идентичной английской ...