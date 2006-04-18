- программирование под win32 (более 7 лет)
- вэб программирование 2 года
- верстка более 5 лет
- переработка исходников и написание модулей для:
a) Shop-Script PREMIUM
b) zen-cart
- понимание чужого кода
- установка платеэных систем:
a) cyberplat
b) любые электронные платежные системы
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$100
0 баллов
17 лет назад
Деньги уплочены, проект сдан программистом сырым, доделывать обещает но не делает..
$20
10 баллов
18 лет назад
Работа прошла на ура! В атмосфере полного взаимопонимания. Короче говоря, все было сделано быстро и качественно. Оценка 10.
Ответный отзыв
Адекватный человек. Не гонит лошадей. Приятно было сотрудничать!
$200
10 баллов
18 лет назад
Работа выполнена отлично. Без проблем выполнялись коректировки не оговоренные в ТЗ
$30
10 баллов
18 лет назад
Результатом сотрудничества доволен. Работа выполнена качественно. В процессе работы вносились все изменения и дополнения, не оговоренные в тех. задании, при этом общая стоимость работы практически не изменилась. Рекомендую!
Ответный отзыв
все прекрасно, все хорошо... сотрудничество удалось, с положительными эмоциями
$100
10 баллов
18 лет назад
Работы была выволнена как и договаривались, все было сделано согластно общему коду системы без лишних вопросов. Первый сденный вариант был практически чистовым и содержал мелкие недочеты, которые исправил в течении следующего дня. На домешней страничке вообщем не ложь у него написана :)
Ответный отзыв
приятно было работать. корректировка он-лайн. личная встреча. деньги в руки.