vkit

Гость vkit

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
19 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

- программирование под win32 (более 7 лет)

- вэб программирование 2 года

- верстка более 5 лет

- переработка исходников и написание модулей для:

a) Shop-Script PREMIUM

b) zen-cart

- понимание чужого кода

- установка платеэных систем:

a) cyberplat

b) любые электронные платежные системы

Отзывы заказчиков
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$100
0 баллов
17 лет назад
Скприт добавления аналитики на сайте
Деньги уплочены, проект сдан программистом сырым, доделывать обещает но не делает..
Provisor
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$20
10 баллов
18 лет назад
Создание rss-ленты
Работа прошла на ура! В атмосфере полного взаимопонимания. Короче говоря, все было сделано быстро и качественно. Оценка 10.
Адекватный человек. Не гонит лошадей. Приятно было сотрудничать!
Ответный отзыв
Adis
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад
$200
10 баллов
18 лет назад
Программист-верстальщик
Работа выполнена отлично. Без проблем выполнялись коректировки не оговоренные в ТЗ
sander
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
18 лет назад
Нужно настроить вывод контента на сайте
Результатом сотрудничества доволен. Работа выполнена качественно. В процессе работы вносились все изменения и дополнения, не оговоренные в тех. задании, при этом общая стоимость работы практически не изменилась. Рекомендую!
все прекрасно, все хорошо... сотрудничество удалось, с положительными эмоциями
Ответный отзыв
timoshenkov
Гость 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$100
10 баллов
18 лет назад
Модуль форума
Работы была выволнена как и договаривались, все было сделано согластно общему коду системы без лишних вопросов. Первый сденный вариант был практически чистовым и содержал мелкие недочеты, которые исправил в течении следующего дня. На домешней страничке вообщем не ложь у него написана :)
приятно было работать. корректировка он-лайн. личная встреча. деньги в руки.
Ответный отзыв