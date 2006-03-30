timoshenkov

Работы была выволнена как и договаривались, все было сделано согластно общему коду системы без лишних вопросов. Первый сденный вариант был практически чистовым и содержал мелкие недочеты, которые исправил в течении следующего дня. На домешней страничке вообщем не ложь у него написана :)