timoshenkov

Гость timoshenkov

 
45 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Веб конструктор кухонь

    Необходимо сделать на флеше on-line конструктор кухни На подобии как сделано у икеи, но там то программка которую нужно скачивать http://www.ikea.com/ms/ru_RU/IHP/IKEA_Home_Planner.exe Компоненты кухни должны подгружатся с каталога и калькулироваться стоимость Детальное ТЗ будет выдано и согласовано с разработчиком CMS ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Web-программист

    $1000

    Молодой, демократичной Санкт-Петербургской компании, требуется web-программист, возможна удаленная или сдельная работа. Оплата по результатам собеседования. Основные задачи, нарезка и подготовка smarty-шаблонов для CMS, модификация необходимых модулей в соответствии идей заказчика (дополнительные поля, изменение логики вывода меню и ...

    PHPMySQLHTMLCSS
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта (путеводитель по городу)

    $250

    Необходим дизайн сайта в PSD Дизайн разрабатывается в два этапа Первый этап центральная страница, если он устраивает то необходимо будет сделать еще дизайн внутренних страниц (6 штук) О количестве необходимых страниц. Необходимо сделать дизайн шести страниц: 1. Шаблон для главной ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Дизайн сайта

    $250

    Требуется сделать дизайн основных страниц сайта в "джипегах", верстка не нужна В качестве примера посмотрите вот этот сайт http://www.putty.ru/index.php Нужно нечто подобное, тоже торговый комплекс, структура похожая Флеш шапка и html сайт Уникальные иконки и т.д. не требуется Дизайны ...

    Дизайн сайтаHTML
    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • ActionScript доработка движка книжки

    Необходимо изменить скрипт книжки http://www.iparigrafika.hu/pageflip/ В данный момент список страниц определяется через массив и страницы хранятся в библиотеке Необходимо определение страниц перенести во внешний XML, а сами страницы загружать из внешних swf файлов То есть, что бы ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Каталог на XML

    Вот пример сайта http://www.internik.ru/fake/ 2 страницы текстового описания Двухуровневый каталог (категория - группа - товары) товары только у группы Товар : название, картинка, текст Вся база должна храниться в XML количество товаров будет небольшое 50-100 шт По аське ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Модуль форума

    $100

    Знание Smarty шаблонов Опыт работы и модтфикации слассов с phpclasses.org или подобные сайты Имеется готовая CMS В системе уже имеются классы для работы с формами, базой данных, файлами, входными данными . Имеется модуль для работы с пользователями: ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
vkit
42 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$100
10 баллов
18 лет назад
Модуль форума
приятно было работать. корректировка он-лайн. личная встреча. деньги в руки.
Работы была выволнена как и договаривались, все было сделано согластно общему коду системы без лишних вопросов. Первый сденный вариант был практически чистовым и содержал мелкие недочеты, которые исправил в течении следующего дня. На домешней страничке вообщем не ложь у него написана :)
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