timoshenkov

Необходимо сделать на флеше on-line конструктор кухни На подобии как сделано у икеи, но там то программка которую нужно скачивать http://www.ikea.com/ms/ru_RU/IHP/IKEA_Home_Planner.exe Компоненты кухни должны подгружатся с каталога и калькулироваться стоимость Детальное ТЗ будет выдано и согласовано с разработчиком CMS ...
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Молодой, демократичной Санкт-Петербургской компании, требуется web-программист, возможна удаленная или сдельная работа. Оплата по результатам собеседования. Основные задачи, нарезка и подготовка smarty-шаблонов для CMS, модификация необходимых модулей в соответствии идей заказчика (дополнительные поля, изменение логики вывода меню и ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Необходим дизайн сайта в PSD Дизайн разрабатывается в два этапа Первый этап центральная страница, если он устраивает то необходимо будет сделать еще дизайн внутренних страниц (6 штук) О количестве необходимых страниц. Необходимо сделать дизайн шести страниц: 1. Шаблон для главной ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $250
Требуется сделать дизайн основных страниц сайта в "джипегах", верстка не нужна В качестве примера посмотрите вот этот сайт http://www.putty.ru/index.php Нужно нечто подобное, тоже торговый комплекс, структура похожая Флеш шапка и html сайт Уникальные иконки и т.д. не требуется Дизайны ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт18 лет назад
Необходимо изменить скрипт книжки http://www.iparigrafika.hu/pageflip/ В данный момент список страниц определяется через массив и страницы хранятся в библиотеке Необходимо определение страниц перенести во внешний XML, а сами страницы загружать из внешних swf файлов То есть, что бы ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт18 лет назад
Вот пример сайта http://www.internik.ru/fake/ 2 страницы текстового описания Двухуровневый каталог (категория - группа - товары) товары только у группы Товар : название, картинка, текст Вся база должна храниться в XML количество товаров будет небольшое 50-100 шт По аське ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад
- $100
Знание Smarty шаблонов Опыт работы и модтфикации слассов с phpclasses.org или подобные сайты Имеется готовая CMS В системе уже имеются классы для работы с формами, базой данных, файлами, входными данными . Имеется модуль для работы с пользователями: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад