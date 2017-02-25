AdvisorWeb

На существующий сайт, нужно настроить frontpad. Скорее всего придется дорабатывать сам сайт. Wordpress
Системы управления (CMS)1 заявка
Закрыт
4 года назад
Для начало цены будут низкие, так как собираю отзывы и хочу сделать хороший портфолио. Без предоплаты
Пара проектов:
https://alexandrov-resume.000webhostapp.com/
На существующий сайт, нужно настроить frontpad. Скорее всего придется дорабатывать сам сайт. Wordpress
Надо сделать анимацию, в какой то степени небольшой мультик, и вставить в шапку сайта, эта анимация должна быть адаптивной, пишите, договоримся и в цене и о сроках