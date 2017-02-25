AdvisorWeb

HTML5

CSS3(bootstrap)

Адаптивность

JS

Занимаюсь front-end разработкой уже более года. Проходил интенсивное обучения, и теперь решил попробовать себя в роли Фрилансера, так как чем больше об этом узнаю , тем больше мне это все нравится. Не плохо когда хобби может приносить еще и небольшой доход.

Для начало цены будут низкие, так как собираю отзывы и хочу сделать хороший портфолио. Без предоплаты

Пара проектов:

https://alexandrov-resume.000webhostapp.com/

http://fundament-alexandrov.web44.net/