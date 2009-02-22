$80
Сразу пишу, что бюджет минимальный, потому как стратегический проект. В районе 80$. 1. Не требуется живописных картинок 2. Не требуется сложных модулей Мне нужен стандартный дизайн, без всяких ...
Дизайн сайтов20 заявок
Закрыт
16 лет назад
Сразу пишу, что бюджет минимальный, потому как стратегический проект. В районе 80$. 1. Не требуется живописных картинок 2. Не требуется сложных модулей Мне нужен стандартный дизайн, без всяких ...
Требуется контент-менеджер, сумевший и имевший опыт написания технических статей в области отопления, водоснабжения, канализации, установки и монтажа газовых котлов, монтажа водонагревателей. Все вопросы в ICQ 265861302
Требуется контент менеджер для добавления новых товарных позиций на сайт. Оплата 2 рубля/позиция.