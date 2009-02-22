Aero

Александр Aero

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Icq: 2 6 5 8 6 1 3 0 2

Отзывы фрилансеров

MakWin
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Контент-менеджер
Человек определленый и знает чего хочет. Четко ставит задачи и помогает при возникших проблемах. Буду рад с вами соотрудничать снова
Отличный исполнитель! Советую всем! Готов на активную работу и непредвиденную интенсивность объема. Супер!
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