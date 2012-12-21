Создать страницу,с ссылками и с выводом последних 5 статей в данных рубриках + оформить красиво в виде облачков,ну и сверстать всё это дело.Всего рубрик 15,15 облачков с выводом 5 последних статей в данных рубриках. ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $10Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Здравствуйте, Ищется композитор, который может сочинить и записать музыку для анимационного фильма (целевая аудитория 14+). Продолжительность ~5 минут. Пожелания к композиции: 1. Жанр - сказочное средневековье с ...Музыка и Звуки6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $835
Задание: Для ресторана необходимо разработать Электронное меню и Электронные каталоги для караоке машины для планшета с операционной системой Android. Приложение будет носить информативный характер. Меню ресторана должно состоять из разделов (Меню, Караоке, ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $85
СРОЧНО!!! СЕГОДНЯ до 17.00!! Нужно найти в интернете 10-12 роликов с ноговодними приколами и смонтировать их в один единый ролик для трансляции на плазме во время НГ корпоратива. Оплату гарантируем!!!Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт12 лет назад