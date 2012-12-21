Ainik

Айнур Ainik

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Создать cтраницу

    $10

    Создать страницу,с ссылками и с выводом последних 5 статей в данных рубриках + оформить красиво в виде облачков,ну и сверстать всё это дело.Всего рубрик 15,15 облачков с выводом 5 последних статей в данных рубриках. ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сочинение музыки/слов, исполнение музыки

    $500

    Здравствуйте, Ищется композитор, который может сочинить и записать музыку для анимационного фильма (целевая аудитория 14+). Продолжительность ~5 минут. Пожелания к композиции: 1. Жанр - сказочное средневековье с ...

    Музыка и Звуки6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Электронное меню и караоке-каталог

    $835

    Задание: Для ресторана необходимо разработать Электронное меню и Электронные каталоги для караоке машины для планшета с операционной системой Android. Приложение будет носить информативный характер. Меню ресторана должно состоять из разделов (Меню, Караоке, ...

    Android
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ролик на новогодний корпоратив

    $85

    СРОЧНО!!! СЕГОДНЯ до 17.00!! Нужно найти в интернете 10-12 роликов с ноговодними приколами и смонтировать их в один единый ролик для трансляции на плазме во время НГ корпоратива. Оплату гарантируем!!!

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад