Креативные слоганы и неминги (Осторожно! Вызывают прилипание к мыслям)! Стихи на заказ!

Образование: 11 классов (студент).

Есть опыт работы фотографом и фоторедактором. Есть литературный опыт. Поставлена речь (ораторское искусство, риторика). Есть поэтический опыт. Есть опыт работы рерайтером.