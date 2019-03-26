Александр Туркевич Al2000TUR2212Al2000TUR2212
23 годаРоссия/Омск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Креативные слоганы и неминги (Осторожно! Вызывают прилипание к мыслям)! Стихи на заказ!
Образование: 11 классов (студент).
Есть опыт работы фотографом и фоторедактором. Есть литературный опыт. Поставлена речь (ораторское искусство, риторика). Есть поэтический опыт. Есть опыт работы рерайтером.
Действие аккаунта приостановлено!
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Сценарии
нет отзывов
$5/час
от $5от 14 дней
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Транскрибация
нет отзывов
$2/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга