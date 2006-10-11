Alansoft

Гость Alansoft

 
43 года
19 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Электронные каталоги автозапчастей на сайт.

    Все автомобили ломаются. Для их ремонта требуются запчасти. Мы продаем эти запчасти и нам необходима полноценная платформа для их продажи. Компании-производители автомобилей уже очень давно разработали программы – электронные каталоги автозапчастей, ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание русскоязычного Интернет - аукциона YAHOO!

    Суть проекта такова: есть Японский аукцион «YAHOO!» - http://auctions.yahoo.co.jp/ , который имеет огромное количество категорий и товаров всевозможной направленности. Мы имеем возможность возить товары с этого аукциона и нам нужна платформа для этого. ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Небольшая программа для заполнения бланков

    Для подачи объявления в газету – необходимо заполнить бланк в котором обязательным условием заполнения является – один знак водной клетке. Образец бланка здесь: http://www.dalpress.ru/gazeta/blank.tif Необходимо написать маленькую программку, в которой можно было ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Программа, для конвертации 1 файла в 5 других

    Необходима программа, для конвертации 1 файла в 5 других, с частичным изменением данных. Сейчас все изменения производятся вручную в следующей последовательности: 1 – Открываем базу данных ACCESS – «Base.mdb», вводим ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • ShopScript Premium 1.4 - Необходима оптимизация!

    На базе ShopScript Premium 1.4 построен Интернет магазин: http://www.avalonauto.ru/ В данный момент в разделе "Контрактные запчасти в наличии" 15 000 товаров. Планируется более 20 000. Но даже при 15 000 товаров магазин ...

    MySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Необходимо добавить форму поиска в базу ACCESS

    Есть база в Microsoft Access – приложена к заданию. В неё необходимо добавить форму поиска как да этом сайте: http://avalonauto.ru/index.php?categoryID=2 . Задумка заключается вот в чём: в данный момент работа с базой ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Небольшая программа для заполнения бланков

    Для подачи объявления в газету – необходимо заполнить бланк в котором обязательным условием заполнения является – один знак водной клетке. Образец бланка здесь: http://www.dalpress.ru/gazeta/blank.tif Необходимо написать маленькую программку, в которой можно ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Необходима модернизация ShopScript Premium 1.4

    Задача1: Магазин отображает в корзине, в админ панели и отправляет на электронную почту при покупке (как админу так и клиенту) только название товара и если есть опции, то он отображает в скобках опции ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Доработка Shop-Script PREMIUM 1.4

    Необходимо доработать Shop-Script PREMIUM, чтобы он отображал все свойства товара в списке товаров и прайс листе в виде таблицы, как здесь: http://parts.japancar.ru/?code=parts&amp;mode=old Необходимо доработать систему поиска, чтобы при поиске ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    19 лет назад

Отзывы фрилансеров

oaken
Гость 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Небольшая программа для заполнения бланков
Отличный заказчик. Задание поставлено четко. Быстрая оплата. Было приятно работать. Это мой первый заказ, поэтому сложилось хорошее впечатление о сервисе вцелом :)
Все отлично! Работа сделана быстро и качественно! Сроки не нарушены. Задание выполнено на 100%.
Ответный отзыв
progam_developer
Анатольевич 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва(-2)
$100
10 баллов
17 лет назад
Программа, для конвертации 1 файла в 5 других
Оплата произведена в полном объеме, по факту выполнения проекта. Заказчику можно доверять на 100% Рекомендую.
Отлично выполнил работу ранее поставленных сроков, можно сказать заранее. Выполнил все поставленные цели, доработал все необходимые детали. ОТЛИЧНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ! РЕКОМЕНДУЮ!
Ответный отзыв
ArtNB
Артем 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$40
10 баллов
18 лет назад
Необходимо добавить форму поиска в базу ACCESS
Четкая постановка задачи и своевременная оплата.
Великолепно выполнил работу! В срок, без задержек и проволочек. Без единой ошибки! Отличный специалист и мастер своего дела!
Ответный отзыв
TigeRRR
Тимур 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
18 лет назад
Небольшая программа для заполнения бланков
Сработались. Один из немногих заказчиков, которые точно знают, что им нужно. Никаких проблем с оплатой, все отлично. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отлично выполнил работу! В оговоренный срок, без задержек и накладок. Отличный специалист и мастер своего дела.
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site_creators
Александр 
41 год
19 лет в сервисе
Был
18 лет назад
32 отзыва(-4)
$200
10 баллов
19 лет назад
Доработка Shop-Script PREMIUM 1.4
Заказчик точно знает что ему нужно, оперативно предоставляет необходимую информацию. Оплата по частям без задержек. Положительно относится к предложениям, спокойно увеличил бюджет в связи с доп. пожеланиями. Надеюсь дальше работать с ним.
Отлично выполнил работу! В срок, точно, чётко и на высоком профессиональном уровне! Я платил вперёд, так что опасаться обмана не стоит.
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