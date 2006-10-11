Все автомобили ломаются. Для их ремонта требуются запчасти. Мы продаем эти запчасти и нам необходима полноценная платформа для их продажи. Компании-производители автомобилей уже очень давно разработали программы – электронные каталоги автозапчастей, ...
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Суть проекта такова: есть Японский аукцион «YAHOO!» - http://auctions.yahoo.co.jp/ , который имеет огромное количество категорий и товаров всевозможной направленности. Мы имеем возможность возить товары с этого аукциона и нам нужна платформа для этого. ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт16 лет назад
Для подачи объявления в газету – необходимо заполнить бланк в котором обязательным условием заполнения является – один знак водной клетке. Образец бланка здесь: http://www.dalpress.ru/gazeta/blank.tif Необходимо написать маленькую программку, в которой можно было ...Завершен16 лет назад
Необходима программа, для конвертации 1 файла в 5 других, с частичным изменением данных. Сейчас все изменения производятся вручную в следующей последовательности: 1 – Открываем базу данных ACCESS – «Base.mdb», вводим ...Завершен17 лет назад
На базе ShopScript Premium 1.4 построен Интернет магазин: http://www.avalonauto.ru/ В данный момент в разделе "Контрактные запчасти в наличии" 15 000 товаров. Планируется более 20 000. Но даже при 15 000 товаров магазин ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт18 лет назад
Есть база в Microsoft Access – приложена к заданию. В неё необходимо добавить форму поиска как да этом сайте: http://avalonauto.ru/index.php?categoryID=2 . Задумка заключается вот в чём: в данный момент работа с базой ...Базы данных1 исполнительЗавершен18 лет назад
Для подачи объявления в газету – необходимо заполнить бланк в котором обязательным условием заполнения является – один знак водной клетке. Образец бланка здесь: http://www.dalpress.ru/gazeta/blank.tif Необходимо написать маленькую программку, в которой можно ...Завершен18 лет назад
Задача1: Магазин отображает в корзине, в админ панели и отправляет на электронную почту при покупке (как админу так и клиенту) только название товара и если есть опции, то он отображает в скобках опции ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт18 лет назад
Необходимо доработать Shop-Script PREMIUM, чтобы он отображал все свойства товара в списке товаров и прайс листе в виде таблицы, как здесь: http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old Необходимо доработать систему поиска, чтобы при поиске ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен19 лет назад