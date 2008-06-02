Необходима программа, для конвертации 1 файла в 5 других, с частичным изменением данных.

Сейчас все изменения производятся вручную в следующей последовательности:

1 – Открываем базу данных ACCESS – «Base.mdb», вводим пароль 123456. На некоторых компьютерах необходимо ввести имя пользователя и пароль. Открывается БАЗА автозапчастей. Нажимаем кнопку «Ассортимент запчастей» Открывается список всех автозапчастей.

2 – Зажав Shift, выделяем одновременно столбцы: «фирма», «марка», «год выпуска», «N кузова», «N двигателя», «код названия», «название запч» и делаем «сортировку по возрастанию», в результате чего ACCESS сортирует по возрастанию столбцы от «фирма» до «название запч»

3 – Выделяем все содержимое таблицы запчастей (CTRL+A) и копируем его в буфер (CTRL+C).

4 – Открываем файл «import!.xls», выбираем клетку «A3» и вставляем в документ содержимое буфера (CTRL+V). ПОСЛЕ ЧЕГО ЗАКРЫВАЕМ БАЗУ ACCESS – «Base.mdb», НЕ СОХРАНЯЯ ИЗМЕНЕНИЯ!

5 – выделяем всю строку «3» (кликнув по цифре 3 левой кнопкой мыши), потом удаляем это строку за ненадобностью (кликнув по ней правой кнопкой мыши и выбрав «удалить»).

6 – Выбираем клетку «A3», затем нажимаем CTRL+A, чтобы выделить все клетки от «A3» до самой нижней в столбце «L» (ВСЕ ВСТАВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ).

7 – Выставляем все данные в клетках «по центру» (нажав соответствующую кнопку на панели), в «формате ячеек» расставляем черные границы (кликнув по выделенным ячейкам правой кнопкой, в появившемся меню выбрав «Формат Ячеек», выбрав закладку «Граница», там выбрав цвет – черный, затем кликнув по кнопкам «Внешние» и «Внутренние» и нажав после этого «ОК»).

8 – Заменяем все пустые ранее вставленные клетки знаком «-» (без кавычек) (Нажав CTRL+H в строке «Найти» - не заполняя ничего, в строке «Заменить на» пишем знак «–» (без кавычек), в «параметрах» ставим галочку в пункте «Ячейка целиком», нажимаем кнопку «Заменить все»)

9 – Выделяем весь столбец «J» (Кликнув по букве «J» левой кнопкой мыши) и задаем всему столбцу «Числовой формат с числом десятичных знаков -0 (с количеством знаков после запятой - 0)» (Кликнув правой кнопкой мыши по выделенному столбцу, выбрав в появившемся меню «Формат ячеек», Выбрав закладку «Число», там выбрав формат «Числовой», выбрав «Число десятичных знаков - 0» и нажав «ОК»)

10 – Выбираем клетку «A3», затем нажимаем CTRL+A, чтобы выделить все клетки от «A3» до самой нижней в столбце «L» (ВСЕ РАНЕЕ ВСТАВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ) и копируем их в буфер (CTRL+C).

11 – Открываем файл «price.csv», выбираем клетку «A1» и вставляем в документ содержимое буфера (CTRL+V).

12 – Сохраняем файл «price.csv» и закрываем его. ПЕРВЫЙ ФАЙЛ ГОТОВ

13 – Возвращаемся к файлу «import!.xls». Теперь заменяем сокращения в столбце «G» на полноценные названия групп: «К» заменяем на «Кузовные детали», «КП» заменяем на «Трансмиссия», «Н» заменяем на «Двигатель и элементы», «О» заменяем на «Оптика», «С» заменяем на «Элементы салона», «У» заменяем на «Управление (электроника)», «Х» заменяем на «Ходовая часть». (Нажав CTRL+H в строке «Найти» - заполнив например «К», в строке «Заменить на» заполнив «Кузовные детали», в «параметрах» поставив галочку в пункте «Ячейка целиком», нажав кнопку «Заменить все». И так со всеми сокращениями.)

14 - Выбираем клетку «A3», затем нажимаем CTRL+A, чтобы выделить все клетки от «A3» до самой нижней в столбце «L» (ВСЕ РАНЕЕ ВСТАВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ) и копируем их в буфер (CTRL+C).

15 – Открываем файл «price.xls», в клетке «A6» - меняем дату на сегодняшнюю. Выбираем клетку «A10» и вставляем в документ содержимое буфера (CTRL+V).

16 – Сохраняем файл «price.xls» и закрываем его. ВТОРОЙ ФАЙЛ ГОТОВ

17 – Архивируем этот файл архиватором «Zip», с максимальной степенью сжатия и получаем файл: «price.zip». ТРЕТИЙ ФАЙЛ ГОТОВ

18 - Возвращаемся к файлу «import!.xls» и сохраняем его в формате «CSV» (В меню «файл», выбираем пункт «сохранить как», в пункте «Тип файла» выбираем «CSV (*.csv)» ) и получаем файл: «import!.csv». ЧЕТВЕРТЫЙ ФАЙЛ ГОТОВ

19 – Открываем базу данных ACCESS – «Base.mdb» в монопольном режиме, вводим пароль 123456. На некоторых компьютерах необходимо ввести имя пользователя и пароль. Открывается БАЗА автозапчастей. Нажимаем кнопку «Ассортимент запчастей» Открывается список всех автозапчастей. (Чтобы открыть базу ACCESS – «Base.mdb» в монопольном режиме, запускаем Microsoft ACCESS, в меню «файл» выбираем «Открыть», выделяем «Base.mdb» кликнув один раз левой кнопкой мыши, на кнопке «ОТКРЫТЬ» справа есть стрелочка, нажав на неё в выкатившемся меню выбираем «МОНОПОЛЬНО»)

20 – Выделяем столбец «Цена», затем копируем его содержимое в буфер (CTRL+C).

21 - Возвращаемся к файлу «import!.xls» и открываем в нем «лист 3», на листе 3 – выбираем клетку «A1» и вставляем в документ содержимое буфера (CTRL+V). В «Столбце 2» прописана формула которая умножает содержимое клеток «столбца 1» на «25» – это условный курс валюты указанной в базе к рублю.

22 – Теперь копируем все данные «столбца 2» и вставляем в столбец «Цена» базе данных ACCESS – «Base.mdb». Закрываем базу данных ACCESS – «Base.mdb», сохранив изменения . ПЯТЫЙ ФАЙЛ ГОТОВ

23 – Закрываем файл «import!.xls». ВСЕ ГОТОВО!

ВОТ ЭТО ВСЕ ДОЛЖНА АВТОМАТИЗИРОВАТЬ ПРОГРАММА! НА ВХОДЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ 1 ФАЙЛ - база данных ACCESS – «Base.mdb», А НА ВЫХОДЕ 5 ФАЙЛОВ: «price.csv» ; «price.xls» ; «price.zip» ; «import!.csv» ; «Base.mdb».

ОСОБЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ:

1 – В ФАЙЛАХ «price.xls» ; «price.zip» В СТОЛБЦЕ «J» (Цена), ЦЕНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ В ВИДЕ: «*** руб.», где *** цена из базы умноженная на курс рубля, который, должна быть возможность указать в соответствующем пункте программы.

2 – ЦЕНЫ В КОНЕЧНОЙ (ЭКСПОРТИРУЕМОЙ) БАЗЕ, КАК ОПИСАНО В ПУНКТАХ 20-22 ТОЖЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В РУБЛЯХ, КУРС ТОТЖЕ, ЧТО И ДЛЯ «price.xls» ; «price.zip».

3 – ВОЗМОЖНЫ НЕБОЛЬШИЕ ДОПОЛНЕНИЯ И ДОРАБОТКИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД ПРОГРАММОЙ.

ВСЕ ФАЙЛЫ УКАЗАННЫЕ В ОПИСАНИИ ПРИЛОЖЕНЫ В АРХИВЕ. СООТВЕТСТВЕННО В ПАПКАХ ДО КОНВЕРТАЦИИ И ПОСЛЕ.