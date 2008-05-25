Модуль для получения картинки с веб-камеры, VB.NET

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Закрыт2 заявки288 просмотров

Язык: VB.NET (2005/2008)

Нужно: программно получить картинку с веб-камеры.

Доп. требования: должна быть возможность выбора разрешения.

WIA не подойдет. Веб-камера Logitech, насколько я знаю, нормально не поддерживает WIA. Поэтому нужно использовать DirectShow.

Представим форму, на ней - кнопочка. Нажимаем на кнопочку - получаем картинку (bmp или jpeg). Нужна минимальная задержка. Preview, буфер - ничего этого не нужно. Главное - быстро получить файл с картинкой.

Сбоку - окошко. В нем - все разрешения, которые доступны на данном устройстве. Выбираем разрешение из окошка. Например, 640x480.

Если не удастся реализовать просмотр всех доступных разрешений, то по крайней мере должна быть возможность указать разрешение вручную.

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Что касается DirectShow, то есть проект на C#, там есть модуль SampleGrabberNET.

http://www.codeproject.com/KB/directx/directshownet.aspx

Вот он, кажется, делает почти то, что нужно. Однако, проект на C#.

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Оплата WebMoney.

17 лет назад
injapan
Руслан 
50 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов

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