Модифицировать Торрент клиент

нужно чтобы он переключался из режима суперсид в обычный автоматически, в зависимости от ситуации на треке.

И возможно ли сделать так чтобы при создании торрента исходный файл резался на те блоки, которые потом он будет отдавать. Нужно чтобы вместо одного файла у Сида было тысяча мелких, да еще и хранились в разных местах.