Программка ,которая сворачивает всё, кроме IconX.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт8 заявок287 просмотров

Тут такое дело- есть класная прога IconX от Stardock, но есть проблема, при нажатии кнопки "свернуть все окна" она тоже сворачивается вместе с окнами. Я постоянно пользуюсь этой кнопкой и вобщем надо сделать чобы при нажатии "свернуть все окна" сворачивалось всё кроме IconX.

Прога с кейгеном тут:

rapidshare.com/files/79282208/Stardock_IconX_Enhanced_v1.10.rar

17 лет назад
Demosfen85_del
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов

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