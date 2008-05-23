Программка ,которая сворачивает всё, кроме IconX.

Тут такое дело- есть класная прога IconX от Stardock, но есть проблема, при нажатии кнопки "свернуть все окна" она тоже сворачивается вместе с окнами. Я постоянно пользуюсь этой кнопкой и вобщем надо сделать чобы при нажатии "свернуть все окна" сворачивалось всё кроме IconX.

Прога с кейгеном тут:

rapidshare.com/files/79282208/Stardock_IconX_Enhanced_v1.10.rar