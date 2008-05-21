Есть исходники геоинформационной системы, есть класс для чтения файлов формата *xls, нужно написать функцию рисования таблицы в этой ГИС и с помощью класса для чтения экселя запихать значения ячеек в эту таблицу. Все исходники на ...
Программа для улучшения фотографий
Требуется разработать программу для улучшения фотографий, включающую в себя следующие основные функции:
- коррекция цветопередачи и баланса белого;
- устранения шума;
- повышение детализации;
- устранение мелких объектов, в т.ч. пыли, царапин;
- расширение динамического диапазона (псевдо-HDR);
- комплексное автоматическое улучшение (несколько алгоритмов).
Выполнение на Delphi, желательно не старше 7 версии с использованием бесплатной библиотеки Graphics32 (для более быстрой обработки).
Возможна как разработка программы целиком, включая интерфейс, так и только реализация функций. Бюджет указан приблизительный, в процессе обсуждения может меняться в зависимости от предложенных возможностей. Опыт разработки алгоритмов обработки изображений крайне желателен. По некоторым из них можем предоставить наброски.
Возможен также более продуктивный вариант как сотрудничество и оплата до 50% с продаж продукта с СНГ и за рубежом. Данному варианту предложений отдаётся предпочтение. Возможно долгосрочное сотрудничество в области ПО для обработки фотографий.
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