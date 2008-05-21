Программа для улучшения фотографий

Требуется разработать программу для улучшения фотографий, включающую в себя следующие основные функции:

- коррекция цветопередачи и баланса белого;

- устранения шума;

- повышение детализации;

- устранение мелких объектов, в т.ч. пыли, царапин;

- расширение динамического диапазона (псевдо-HDR);

- комплексное автоматическое улучшение (несколько алгоритмов).

Выполнение на Delphi, желательно не старше 7 версии с использованием бесплатной библиотеки Graphics32 (для более быстрой обработки).

Возможна как разработка программы целиком, включая интерфейс, так и только реализация функций. Бюджет указан приблизительный, в процессе обсуждения может меняться в зависимости от предложенных возможностей. Опыт разработки алгоритмов обработки изображений крайне желателен. По некоторым из них можем предоставить наброски.

Возможен также более продуктивный вариант как сотрудничество и оплата до 50% с продаж продукта с СНГ и за рубежом. Данному варианту предложений отдаётся предпочтение. Возможно долгосрочное сотрудничество в области ПО для обработки фотографий.