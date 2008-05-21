Требуется доделать плагин LOGO Для VirtualDub

1) При выборе рисунка и нажатии кнопки просмотр На экране появляется этот рисунок(Но перед этим еще нужно загрузить видеофайл ): нужно сделать так чтобы рисунок передвигался если нажмешь левой кнопкой мыши и будем ее перемещать.

2) Нужно сделать так чтобы фон от фигуры рисунка отрезался(если на цветном фоне был круг должен остатся круг.

3) Нужно чтобы позиции рисунка на кадре в каждом промежутке времени сохранялись в файл.

4) Когда мы нажмем сохранить в AVI, фильтр должен брать позиции этого файла и сохранять рисунок именно в этой позиции на кадре именно в том промежутке времени.

5) Если мы поменяем рисунок то в файле должно изменится только имя этого рисунка позиции остаются нетронуты. Но если мы выберем другой видеофайл должен создатся новый файл с другим именем(дата+время создания)