Программа с выводом сигнала на звук. карту и LPT

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Закрыт4 заявки206 просмотров

Необходимо написать программу желательно на Delphi (предложения на Си тоже принимаются). Техническое задание в приложенном файле.

Delphi
17 лет назад
opennet
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

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