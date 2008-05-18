Нужно разработать информационно – справочную систему «Справочная система авиакомпании». Система должна содержать базу данных со следующей информацией: номер рейса, пункт отправления, пункт назначения, тип самолета, время отправления, время прибытия, дни выполнения рейсов, цена билета. Система ...
Программа с выводом сигнала на звук. карту и LPT
Необходимо написать программу желательно на Delphi (предложения на Си тоже принимаются). Техническое задание в приложенном файле.
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