Программа оптимизации на Делфи

Нужно создать парсер сайтов в точности как http://web-grabber.com. Предпочтение тем программистам, которые помимо C# знают еще PHP,Smarty, так как в последствии нужно будет написать дополнительный функционал с применением этих языков. Пишите примерные сроки и стоимость ...