Программа оптимизации на Делфи

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен5 заявок316 просмотров

Цель: Разработка модуля оптимизации на основе Генетического Алгоритма

Задачи:

1. Понятие Генетического алгоритма. Основы оптимизации.

2. Разработка структуры программы с использованием динамически подключаемых библиотек *.dll в которых реализованы оптимизируемые функции

3. Разработка самой программы

4. отладка, тестирование

5. разработка руководства пользователя.

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Delphi
17 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Ascold
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$70
Все сделал просто отлично. Очень доволен работой. РЕКОМЕНДУЮ. Огромное спасибо.
Заказчик постоянно на связи, не торгуется. Есть работа - есть оплата, без задержек. Дополнительную работу(пусть и небольшую) оплачивает дополнительно, что тоже немаловажно. В общем работать удобно.

Заявки фрилансеров

Ascold
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад

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