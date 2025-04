Выдача команды/чт. ответ через Com порт под linux

К com порту подключена железка (по 3 проводам). Может принимать строковую команду вида "GO10". Может возвращать строку ответ.

RedHat linux 7, Com порт ttyS1, RS232

set the serial port at 9600 baud, no parity, 8 data bits, 1 stop bit, no hardware or software handshaking.

Serial communication is based on an ASCII string protocol. Carriage

return (OD hex) characters parse the communications by defining the

end of each command. Line feed characters (OA hex) are ignored.Software flow control (Xon/Xoff) and hardware

handshaking are not supported.

Нужно сделать (на cpp) утилиту которая:

1) принимала бы строку как параметр командной строки и передавала ее в com,

2) спустя 0,3сек читала из порта ответ и выводила его в stdout. (ошибки в stderr)

3) Возвращала код завершния 1/0