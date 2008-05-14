1С 7.7 Типовая комплексная. Доработка

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок189 просмотров

Есть работа по настройке типовой компексной 1С 7.7. Там несколько отчетов и несерьёзные доработки. Сроки поджимают, нужно браться быстро. Подробности вышлю по мылу. Мой адрес [email protected]. Во сколько оцениваете свой час работы?

С уважением, Алексей

17 лет назад
x-land
46 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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