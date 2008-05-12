Модуль для загрузки котировок валют в Excel

Необходимо создать модуль для подкачки истории котировок валютных пар в книгу Excel.

Программа является модулем, написанным на VBA, встроенным в «Лист 1» книги EXEL. Либо .exe файлом, формирующим файл БД и загружающим данные на лист книги Excel.

Имя, под которым сохраняется книга Excel, определяет пользователь.

1. Интерфейс программы позволяет выбирать загрузку котировок одной из 4ёх валютных пар: EUR/USD EUR/JPY GBP/USD USD/JPY

2. Регулировать интервал котировок от 1ной минуты до 1440 минут с дискретностью 1на минута. Либо в соответствии со списком предустановленных интервалов: 1мин, 5, 10, 30, 1 час, 3, 6, 12, 1день.

3. Выбирать автоматическую загрузку котировок или по запросу пользователя, нажатием кнопки «загрузить»

4. Выбирать количество строк, которые необходимо загрузить на лист

5. Верхняя строка отображают раннюю котировку, нижняя - позднюю (текущую).

6. В таблицу должно загружаться до 832040 значений (строк) котировок.

7. Данные должны загружаться в соответствии с реальным временем, то есть, если данные отсутствуют в какой либо точке времени, то в соответствующей строке должны записываться пустые ячейки.

8. Дата и время соответствуют текущему времени по Гринвичу, то есть, время компьютера минус 3 часа.

9. Котировка текущего времени должна загружаться в строку 832044

10. Таблица с данными состоит из 9ти колонок: порядковый номер; дата; время; Open; High; Low; Clos; среднее; объём.

11. Значения в столбцах: Open; High; Low; Clos; среднее; объём, должна быть представлены в числовом формате, с разделителем дробной части от целого в виде запятой.

Алгоритм работы интерфейса

1. При первом запуске программа находится в ждущем режиме. По умолчанию значения переменных в выпадающем списке соответствует [EUR/USD], значение в TextBox соответствуют [1] мин, значение в TextBox соответствуют [832040] строк.

2. При повторном запуске значения в выпадающем списке и в TextBox соответствуют значениям введённым пользователем при последнем запуске.

3. Выбор принудительной или автоматической загрузки осуществляется с помощью ToggleButton «Автомат загрузка».

4. Запуск загрузки котировок осуществляется с помощью ToggleButton «Старт».

5. Остановка загрузки котировок осуществляется с помощью повторного нажатия ToggleButton «Старт» или закрытием книги.

Алгоритм работы программы

1. При первом включении программа ждёт нажатия ToggleButton «Старт» для запуска загрузки котировок.

2. После первого запуска программа соединяется с сервером котировок и загружает данные котировок от настоящего момента времени и до последнего значения в 832040 строк, в соответствии выбранным интервалом в TextBox.

3. После повторного запуска и нажатия ToggleButton «Старт» программа определяет количество отсутствующих данных в соответствии с промежутком времени между последним выключением программы и последующем её включением, и дозагружает (добавляет к существующим) отсутствующие данные за указанный период времени.

Например, я влючил компъютер и запусил программу, она, в течение 5ти минут сливает историю котировок в файл, потом я полчаса сижу и смотрю, как они догружаются. Потом я закрываю программу и выключаю компьютер, через 3 часа я опять включаю копьютер и запускаю программу. Программа должна не загружать всю историю котировок (832040 минут с данными по каждой минуте, а отслеживать сколько мнут с данными не хватает на настоящий момент времени (то есть дозагрузить 180 минут с данными).

4. Котировки в таблице после окончательной загрузки движутся от нижней строки к верхней. Котировки, вышедшие за предел 4ой строки (если указано загрузить 832040 строк) удаляются. Если указано меньше, то удаляются до строки с номером 832044 минус количество строк определённых пользователем для загрузки (то есть строка №832044 всегда содержит данные и в ней отображены котировки текущего времени).

Котировки берутся с сервера http://quote.yahoo.com/d/quotes.csv?s=

Справочник по запросам: http://www.gummy-stuff.org/forex.htm http://www.gummy-stuff.org/Yahoo-data.htm

Исходные коды и примеры: http://www.gummy-stuff.org/Excel/ http://gummy-stuff.org/index.html