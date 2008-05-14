Оптимизировать GUI

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок321 просмотр

Есть win-приложение написанное на .Net/C#

наличие большого числа GUI-кнтролов, генерирующихся динамически, сказывается на очень медленной, заметной для глаза перерисовке формы

Необходимо провести какую-либо оптимизацию для более быстрой перерисовки форм.

Свои предложения прошу писать на емаил, в котором конкретные меры и предложения по оптимизации

Оплата будет зависеть от предложенных вариантов

17 лет назад
Tanya_Karaleva
43 года
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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