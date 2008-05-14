Win32 приложение помогает создавать и управлять базой друзей в социальной сети flickr.com 1. Создание БД (парсинг). 2. Добавление друзей в свой контакт лист. 3. Майлер (оповещение, через внутреннюю почту flicrk.com). ...
Оптимизировать GUI
Есть win-приложение написанное на .Net/C#
наличие большого числа GUI-кнтролов, генерирующихся динамически, сказывается на очень медленной, заметной для глаза перерисовке формы
Необходимо провести какую-либо оптимизацию для более быстрой перерисовки форм.
Свои предложения прошу писать на емаил, в котором конкретные меры и предложения по оптимизации
Оплата будет зависеть от предложенных вариантов
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