Отправка факсов через интернет

Есть работа по настройке типовой компексной 1С 7.7. Там несколько отчетов и несерьёзные доработки. Сроки поджимают, нужно браться быстро. Подробности вышлю по мылу. Мой адрес [email protected]. Во сколько оцениваете свой час работы? ...