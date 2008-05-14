Сделать пример для DevExpress cxGrid на Delphi

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки373 просмотра

Нужно использовать DevExpress cxGrid + БД MySQL.

Присылаете мне скомпилированный файл. Если все ОК, я плачу и Вы высылаете мне исходники.

DelphiMySQL
17 лет назад
ply
38 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

sslab
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$50
1 день
Работа с данным заказчиком оставила только положительные моменты. Охарактеризовать его могу как исполнительного и порядочного заказчика. Своевременная и быстрая оплата. Не отходит от договоренностей по ТЗ и не пытается накручивать сверх этих самых договоренностей, как порой бывает с некоторыми заказчиками.

Заявки фрилансеров

sslab
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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