Сделать пример для DevExpress cxGrid на Delphi

Работа с данным заказчиком оставила только положительные моменты. Охарактеризовать его могу как исполнительного и порядочного заказчика. Своевременная и быстрая оплата. Не отходит от договоренностей по ТЗ и не пытается накручивать сверх этих самых договоренностей, как порой бывает с некоторыми заказчиками.